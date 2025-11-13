عروض أفلام الخميس 13 نوفمبر بمهرجان القاهره السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - - موارد بشرية (Human Resource).. المسرح الكبير
- مرايا رقم 3 (Mirrors NO. 3).. المسرح الصغير
- نعيش هنا (We Live Here).. مسرح الهناجر
- جريمة في الحي الهادىء (A Crime in a Quiet Neighborhood).. سينما الهناجر
*الساعة 3:00 مساء*
- مايسترو التنس (My Tennis Maestro).. المسرح الكبير
- المسار الأزرق (The Blue Trail).. المسرح الصغير
- العودة إلى الديار (Homebound).. مسرح الهناجر
- امرأة في الطريق (A Woman on the Road).. سينما الهناجر
- أرض عزيزة (Cherished Land).. مركز الإبداع الفني
*الساعة 6:00 مساء*
- ضايل عِنا عرض (One More Show).. المسرح الكبير *(عرض جالا)*
- دو يو لاف مي (Do You Love Me).. المسرح الصغير
- قطن (Cotton).. مسرح الهناجر
- بعيد (Distant).. سينما الهناجر
- أمهات صغيرات (Young Mothers).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية
- ما تعرفه مارييل (What Marielle knows).. سينما الزمالك 1
- طفل الأم (Mother’s Baby).. مركز الإبداع الفني
*الساعة 9:00 مساء*
- بينما نتنفس (As We Breathe).. المسرح الكبير *(عرض جالا)*
- فلانة (Flana).. المسرح الصغير
- سولو ماما (Solomamma).. مسرح الهناجر
- القاهرة 30 (Cairo 30).. سينما الهناجر
- الضيف (The Guest).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية
- تمرد صامت (Silent Rebellion).. سينما الزمالك 1
- دار الإقامة (The Residence).. مركز الإبداع الفني
*فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما*
- *12:00 – 1:30 مساء*.. حلقة نقاشية "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية".. المتحدثون: حسين فهمي، تامر السعيد، أوسين الصواف، شتيفاني شولت شتراتهاوس، وتدير الحوار: ماجي مرجان.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام
- *2:00 - 3:30 مساء*.. ماستر كلاس "أسرار صناعة الكوميديا: محاضرة مع محمد عبد العزيز".. يدير الحوار: أسامة عبد الفتاح.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام
- *4:00 - 5:30* مساء.. "حوار مع آدم بكري: بين الهوية والآداء".. يدير الحوار: شريف نور الدين.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام