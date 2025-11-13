الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 نوفمبر 2025 12:20 مساءً - كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطعي فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتهجم على منزل أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية، وسط ادعاءات من صاحب الحساب بأن الجاني مارس أعمال بلطجة وسرق كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل.

وأكدت الوزارة، بعد الفحص والتحري، أن ما تم تداوله غير صحيح ومضلل، موضحة أن الواقعة الحقيقية تختلف تمامًا عما تم ترويجه على الإنترنت.

وتبيّن من التحريات أن والدة صاحب الحساب – وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز المنصورة – كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي في 3 نوفمبر الجاري إلى مركز الشرطة، تتهم فيه شقيق زوجها بالتعدي عليها لفظيًا، وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل وسرقة بعض محتوياته، وذلك بسبب خلافات عائلية على الميراث.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم – وهو عامل مقيم في نفس الدائرة – وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب النزاع على الميراث، نافياً أي نية للبلطجة أو السرقة خارج هذا الخلاف العائلي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما شددت على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل.