الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، صادقت مساء أمس الأربعاء، على قرار يقضي بتهجير سكان قرية رأس جرابة البدوية في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 .

العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير قرية "راس جرابة" بالنقب

جاء ذلك بعد أن رفضت استئناف الأهالي ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يمهد لإخلاء نحو 500 بدوي فلسطيني من أراضيهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا خلال ثلاثة شهور.

ويشير قرار العليا فعليا الى أن المحكمة منحت شرعية قانونية لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ، ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية "ترسيخا لسياسات الفصل العنصري" في النقب.

وتتبع أراضي راس جرابة تاريخيا لقبيلة الهواشلة ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، أبو صلب والنصاصرة، وتقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا في منطقة تعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".