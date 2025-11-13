نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة البترول في تعزيز الإنتاج وتوسيع الاكتشافات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة البترول في تعزيز الإنتاج وتوسيع الاكتشافات الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة والخطط الطموحة لتطوير قطاع البترول والغاز في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة الحكومة لتوسيع الاكتشافات وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية.

توسيع الاكتشافات البترولية والغازية

استعرض وزير البترول خطة الوزارة للتوسع في اكتشاف الموارد البترولية والغازية عبر تكثيف عمليات الاستكشاف والتنمية، بالتعاون مع شركات عالمية، والاعتماد على أحدث التقنيات في البحث والتنقيب والإنتاج. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع استعراض الأنشطة الجديدة المتعلقة بالحفر والاكتشاف.

اكتشاف جديد في بدر–15 بالصحراء الغربية

أوضح المهندس كريم بدوي ما أعلنت عنه شركة بدر الدين للبترول من اكتشاف جديد للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، والذي سيدخل خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب من الغاز و750 برميل متكثفات. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الإنتاج المحلي وتعظيم احتياطيات الغاز.

مشاركة مصر في مؤتمر أديبك 2025

تناول الوزير مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث تم إبراز مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في مجالات البترول والغاز والتعدين، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والإجراءات التحفيزية التي توفرها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج. وشملت الفعاليات توقيع اتفاقيات مهمة واجتماعات مع قيادات شركات عالمية متخصصة في قطاع الطاقة.

طرح مزايدة جديدة للتنقيب بالبحر الأحمر

أعلن وزير البترول خلال المؤتمر عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وفق نظام استثماري يهدف إلى جذب استثمارات جديدة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الإنتاج المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.