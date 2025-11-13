نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة لـ«دوت الخليج»: اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة يعكس ثقة دولية وريادة أكاديمية للجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية لنوادي اليونسكو يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميّز والريادة، ويعكس ثقة المنظمات الدولية في مسار الجامعة ودورها المحوري في مجالات التعليم والابتكار والتنمية. وأوضح أن هذا الاعتماد يعزز مكانة جامعة القاهرة محليًا كقوة أكاديمية مؤثرة في دعم التنمية المستدامة، ودوليًا كعضو فاعل ومؤثر داخل شبكة اليونسكو العالمية، من خلال مشاركتها في المبادرات والبرامج الأممية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وأضاف الدكتور عبدالصادق أن الجامعة تستثمر إنشاء هذا النادي في تنفيذ خطة جامعة القاهرة الاستراتيجية 2025–2030، والتي تركز على دمج مفاهيم الاستدامة في منظومتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، من خلال إدخال موضوعات البيئة والمناخ ضمن المقررات الدراسية، ودعم المشروعات الطلابية المرتبطة بالتنمية الخضراء والاقتصاد الدائري، فضلًا عن توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية، وتفعيل الدور المجتمعي للجامعة في دعم رؤية مصر 2030 وأهدافها في مجالات التنمية الشاملة.

وفي ذات السياق، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن النادي سيبدأ خلال الفترة المقبلة في تنفيذ حزمة من المبادرات والفعاليات التوعوية، تشمل تنظيم ندوات وورش عمل حول قضايا البيئة والمناخ، وإطلاق حملات توعية داخل الحرم الجامعي، وتنظيم مسابقات للابتكار الأخضر لتشجيع الطلاب على تقديم أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. كما سيعمل النادي على إطلاق قوافل بيئية وتنموية لخدمة المجتمع المحلي، والتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لدعم الجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والمناخ.