عاجل- رئيس الوزراء يستعرض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات

مجلس الوزراء اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار

أكد رئيس الوزراء على استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، أو توسيع حجم الاستثمارات القائمة، مع التركيز على دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية.

أهمية اللقاءات الدولية في جذب الاستثمارات

نوّه رئيس الوزراء بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات مع قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة، لاستعراض جهود مصر في ملف الاستثمار، وعرض المقومات والإمكانات التي تمتلكها البلاد، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

القطاعات المستهدفة لتعظيم الاستثمار

تطرق الاجتماع إلى عدد من القطاعات المهمة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، البترول، الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تمثل أهمية استراتيجية لمصر وللمستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على ترويج هذه الفرص الاستثمارية وتعظيم العائد من استغلالها.

