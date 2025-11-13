نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، السفير الفرنسي بالقاهرة السيد إريك شوفالييه، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في إمكانية الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية، وشركة نبتا بلايا وكذا المنطقة التكنولوجية، وأيضًا برامج تعاونية تسهم في دعم التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور ماجد إسماعيل أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية، ومشروعاتها الحالية والمستقبلية، خاصة تلك المتعلقة بإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وبناء القدرات البشرية في مجال الفضاء. كما ناقش الجانبان فرص التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء الحديثة.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي إريك شوفالييه عن سعادته بزيارة وكالة الفضاء المصرية، مشيدًا بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة العلمية والتكنولوجية مع مصر في هذا القطاع الحيوي.