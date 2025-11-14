الحكومة تخفض الفاقد فى الكهرباء بنسبة 3.1 % خلال عامين.. التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:27 صباحاً - تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية من نحو 19.6% فى العام المالى 2023/2024 إلى 16.5% فى العام المالى 2025/2026، أى بانخفاض قدره 3.1 نقاط مئوية خلال مدة عامين.

ويأتى هذا ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة شبكات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية، عبر تطوير منظومة النقل والتوزيع وإدخال التقنيات الحديثة وأنظمة التحكم الذكية

وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، التى وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب والشيوخ)، والتى ركزت على إدخال التقنيات الحديثة وأنظمة التحكم الذكية فى إدارة الشبكات، بما يسهم فى تحسين مؤشرات الأداء وخفض الفاقد فى الطاقة.

وتهدف الحكومة من خلال خطتها إلى ضمان استدامة الإمداد الكهربائى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية، مع توسعة قدرات الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى مختلف المحافظات.