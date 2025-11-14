صلاة جنازة مهندس الإسكندرية المقتول على يد صديقه بعد خروجه من المشرحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - تجمعت أسرة وأصدقاء المهندس ضحية القتل أمام الموقف الجديد بالإسكندرية أمام مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية ،لخروج واستلام الجثمان لدفنه بمقابر العائلة

خروج جثمان المهندس المقتول علي يد صديقه

أثارت جريمة مقتل مهندس على يد صديقه في الموقف الجديد بكرموز بالإسكندرية تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتهم.

ننشر صور المهندس المقتول علي يد صديقه بسلاح ناري

وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري ورد بلاغا إلى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر مما أدى إلى وفاته، وفرار الجاني بسيارته من موقع الحادث.

ضبط قاتل المهندس في الإسكندرية

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية. كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع بدقة ما يُنشر على مواقع التواصل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات.