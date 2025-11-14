لكشف تفاصيل الواقعة.. النيابة تفرغ كاميرات المراقبة وتعاين سيارة محمد صبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة وفاة نجم الزمالك السابق محمد صبري بالتجمع الخامس، لكشف تفاصيل الواقعة، كما استدعت النيابة لجنة فنية لمعاينة سيارة محمد صبري لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن حادث وفاة لاعب الزمالك السابق محمد صبرى جاء نتيجة أنه فقد السيطرة على السيارة أثناء قيادتها نتيجة للسرعة الزائدة وانحرفت عن مسارها قبل أن ترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء فى التجمع الخامس.

وفاة لاعب الزمالك السابق محمد صبري

ولقي محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك مصرعه صباح اليوم إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

المعاينة الأولية تكشف عن أسباب الحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن صبري فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ، قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

وانتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.