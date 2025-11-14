ضبط شخص وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص "له معلومات جنائية"، وسيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية

وبحوزتهم (4 هواتف محمول " بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.