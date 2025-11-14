أخبار مصرية

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإستدراج آخر وسرقته بالإكراه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة لمستحضرات التجميل - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتلقيه إتصالاً هاتفياً من (شريكه بالعمل ، متواجد خارج البلاد) أخبره خلاله بالتوجه لمقابلة 4 أشخاص لإستلام بضاعة بدائرة القسم ، ولدى وصوله فوجئ بقيامهم بإستيقافه وسرقته "تحت تهديد السلاح" ، وإجباره على التواصل مع شريكه وإخباره بإستلام البضاعة لتسليم قيمتها لآخر مقيم بذات الدولة.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) .. وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – كمية لمخدر الآيس - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "المقيم بذات الدولة المتواجد بها شريك المُبلغ، جارى ضبطه".

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

