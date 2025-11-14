تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تطلق مبادرة "سلامة عيونك" للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "سلامة عيونك" ضمن مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع إحدى شركات البصريات وإحدى المستشفيات لإعداد قوافل طبية تضم أطباء متخصصين لعلاج أمراض العيون لدى طلاب المدارس وذلك فى إطار حرصها على تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق الأكثر إحتياجاً.

حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاج الحالات المستهدفة مجاناً بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية للحالات التى تتطلب ذلك بما يسهم فى تحسين جودة الرؤية وصحة العيون لدى الطلاب خاصةً فى المناطق الأكثر إحتياجاً.. وقد قامت المبادرة بالكشف على قرابة 3000 طالب وطالبة بالمدارس المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقد أتيح للطلاب فرصة إختيار تصميمات النظارات التى تناسبهم من بين أشكال كثيرة ومتنوعة تم توفيرها لهم فى أجواء من الود والتفاعل بينهم وبين رجال الشرطة وتم تسليم النظارات الطبية للحالات المستحقة وسط إشادة من المستفيدين بالمبادرة ودعم الوزارة لهم. وفى بادرة إنسانية وحرصاً على توفير رعاية صحية للطلاب فى المناطق الأولى بالرعاية قامت المبادرة بالتنسق مع إحدى المستشفيات بإجراء العمليات الجراحية لبعض الحالات التى أثبت الكشف الطبى حاجتها إلى تدخل جراحى.وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة هذه المبادرة حرصاً منها على توفير الرعاية الطبية للطلاب وإيمانا منها بأن الرؤية الجيدة ليست رفاهية بل نعمة يجب الحفاظ عليها ودعمها بكل السبل.