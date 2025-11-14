الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم توزيع 75 سطارة قمح حديثة ومطورة، كدفعة اولى من خلال قطاع الزراعة الآلية، لدعم المزارعين بالمحافظات المختلفة، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة والمرشدة للمياه.

وقال الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وخاصة، فيما يتعلق بالمحكمة الزراعية، وتشجيعهم على اتباع السبل والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي، وخطط الدولة للتوسع في زراعة محصول القمح ودعم مزارعيه.

وأشار درويش إلى أنه تم من خلال قطاع الزراعة الآلية، تعديل وتطوير وتوزيع الدفعة الأولى من السطارات، بواقع 75 سطارة زراعية مطورة بالمحافظات، لتحسين مستوى الأداء بما يخدم المزارعين ويدعم تقنية زراعة القمح على مصاطب، بما يساهم غي تحقيق إنتاجية أعلى من وحدة المساحة المنزرعة، فضلا عن تقليل كميات المياه المستخدمة في الري بشكل ملحوظ، بما يتماشى مع خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح أنه تم توزيع هذه المعدات على عدد من المحطات الرئيسية في عدد من المحافظات، استعداداً للموسم الزراعي، بمحطات الزراعة الآليه، في: الخطاطية، قويسنا، قلين، تلا، وسخا، كما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير لتوزيع دفعات أخرى بباقي المحطات بمختلف المحافظات.

وأشار درويش إلى أن هناك توجيه من وزير الزراعة، لتعزيز قدرات محطات الزراعة الآلية في المحافظات، وتوفير المعدات الحديثة التي لا غنى عنها لخدمة المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلاد، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية لخدمة المزارع المصري، وضمان استخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتقليل تكلفة المدخلات، وهو ما يصب مباشرةً في صالح الاقتصاد الزراعي القومي.