وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رشيد ميريدوف وزير خارجية تركمانستان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

نتائج انعقاد للجنة المصرية التركمانستانية

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الحرص على متابعة نتائج الدورة الثانية من اللجنة المصرية–التركمانستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين لدراسة فرص إقامة مشروعات للتصنيع المشترك، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهل نفاذ المنتجات التركمانستانية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

كما استعرض الوزير عبد العاطي أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة، والبنية التحتية، والمعادن، والصناعات الدوائية، مؤكدا استعداد الشركات المصرية لتوظيف خبراتها في تلبية احتياجات السوق التركمانستاني.

العلاقات بين مصر وتركمانستان

وعلي صعيد آخر، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطلع لمواصلة التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر القيم الوسطية للإسلام.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي دور مصر الداعم للسلام والأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده بشكل كامل، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع، مشيراً في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

من جانبه، أشاد الوزير التركمانستاني بحكمة رئيس الجمهورية وقيادته للمنطقة فى ظل ظروف صعبة واستثنائية، وطلب نقل تحيات رئيس تركمانستان الى فخامة رئيس الجمهورية، مثمنا الدور الذى تلعبه مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة. واكد تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.