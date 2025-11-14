منتخب سويسرا للناشئين يتقدم على مصر 1-0 بعد مرور 20 دقيقة بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - تقدم منتخب سويسرا للناشئين على منتخب مصر بهدف نظيف، أحرزه اللاعب شيرار فى الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة حاليا فى دور الـ32 بكأس العالم للناشئين فى قطر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة منتخب سويسرا على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور الثاني في بالنسخة رقم 20 لكأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب مصر جاء على النحو التالي:عمر عبد العزيز - نور أشرف - حمزة الدجوي - مهند الشامي - عمر كمال – عمر أبو طالب - ياسين حسام - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

جدير بالذكر أن المتأهل من لقاء مصر وسويسرا يواجه الصاعد من مواجهة جمهورية إيرلندا وكندا التي تنطلق في تمام الخامسة والرابع مساء اليوم الجمعة على ملعب 4 بمدينة أسباير الرياضية ويُديرها الحكم الجنوب أفريقي جيلي تشافاني.