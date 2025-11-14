نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبة التضامن تشهد الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "ريلز شبابية خضراء" لتمكين الشباب في العمل المناخي عبر الإبداع الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "ريلز شبابية خضراء" التي تنفذها مؤسسة أرضنا للتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيدارى”، تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب والرياضة، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي. حضر الفعالية قيادات من الوزارة وممثلو الجهات الشريكة وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأعربت صاروفيم عن سعادتها بالمشاركة في فعالية تُعنى بقضايا المناخ، مؤكدة أن التغيرات المناخية لم تعد قضية نظرية وإنما تحدٍ جوهري يهدد مستقبل البشرية، مما يتطلب تعاونًا مشتركًا لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، وبناء وعي لدى الشباب باعتبارهم قوة المجتمع وصُنّاع الغد.

وأشارت نائبة الوزيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية المناخ في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تجسّد في استضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، وتنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وجهود التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت صاروفيم أهمية الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني، التي يتجاوز عددها 35 ألف جمعية ومؤسسة، في تعزيز الوعي البيئي وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للشباب في المبادرة وما قدموه من محتوى يعكس وعيًا كبيرًا بقضايا البيئة.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، أن المبادرة انطلقت فكرتها من فعاليات الحوار الوطني، وتم تطويرها إلى مشروع وطني للتعليم البيئي يستهدف الشباب. وقد شهدت المسابقة مشاركة 176 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات، قدموا 206 فيديوهات توعوية مبتكرة تتناول مفاهيم المناخ ومشكلاته.

كما أكدت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تعكس رؤية متجددة لتوظيف إبداعات الشباب في نشر الوعي البيئي عبر وسائط رقمية حديثة. وأضافت أن رؤية الوزارة للتنمية لا تقف عند تحسين الدخل فحسب، بل تشمل حماية البيئة وتشجيع أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، لافتة إلى دور الصندوق في تحويل المبادئ المناخية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة في المجتمعات الريفية.

وشهد الحفل عرض فيلم تعريفي بالمبادرة، وجلسة نقاشية حول دور التعليم البيئي في دعم المهارات والوظائف الخضراء، إلى جانب استعراض المنصة الرقمية الخاصة بالمبادرة، واختُتم بتكريم الريلز الفائزة وأعضاء لجنة التحكيم.

1000624516

1000624515

1000624514

1000624513

1000624512

1000624511