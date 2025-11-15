نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا

أطلقت مصلحة سك العملة مجموعة متميزة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التي تحمل تصميمات توثق أهم معالم المتحف المصري الكبير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لمصر، وتلبية رغبات المواطنين والزوار الذين يحرصون على اقتناء قطع تذكارية فريدة.

تنوع مميز وإقبال لافت

تضم الإصدارات الجديدة أنماطًا متنوعة من العملات الذهبية والفضية بدرجات عالية من الدقة والجودة، وقد بدأت مصلحة سك العملة طرحها خلال الأيام الماضية بشهادات مؤمنة في منفذ البيع بالقاهرة، وشهدت إقبالًا كبيرًا من محبي المقتنيات التذكارية والسائحين.

أسعار العملات التذكارية الذهبية

أعلنت المصلحة أسعار العملات الذهبية وفقًا لفئاتها المختلفة، والتي جاءت كالآتي:

• ٨٤ ألف جنيه لفئة الجنيه

• ٢٧٣ ألف جنيه لفئة ٥ جنيهات

• ٤٢٠ ألف جنيه لفئة ١٠ جنيهات

• ٤٧٢.٥ ألف جنيه لفئة ٢٥ جنيهًا

• ٤٩٨.٧٥ ألف جنيه لفئة ٥٠ جنيهًا

• ٥٥١.٢٥ ألف جنيه لفئة ١٠٠ جنيه

أسعار العملات التذكارية الفضية

كما تم تحديد أسعار العملات التذكارية المصنوعة من الفضة على النحو التالي:

• ٢٥٨٠ جنيهًا لفئة الجنيه

• ٣٠١٠ جنيهات لفئة ٥ جنيهات

• ٣٤٤٠ جنيهًا لفئة ١٠ جنيهات

• ٤٠٤٢ جنيهًا لفئة ٢٥ جنيهًا

• ٤٣٠۰ جنيه لفئة ٥٠ جنيهًا

• ٥١٦۰ جنيهًا لفئة ١٠٠ جنيه

خطط لإصدارات جديدة

يتم التنسيق حاليًا بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة تضم أهم المعروضات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ضمن خطة موسعة تهدف إلى إحياء الرموز التاريخية المصرية واستثمار الزخم العالمي الذي يحظى به المتحف.