أحمد جودة - القاهرة - افتتاح خطوط إنتاج جديدة لشركة مارس إيجيبت ودعم غير مسبوق للصناعة المصرية

شهدت الصناعة المصرية خطوة مهمة تعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بعد إعلان شركة مارس إيجيبت للصناعات الغذائية عن افتتاح خطي إنتاج جديدين متخصصين في صناعة الشوكولاتة، ضمن توسع استثماري ضخم يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري.

تفاصيل الحدث

تم افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، وعلى مساحة تبلغ 16 ألف متر مربع داخل مجمع الشركة الصناعي. ويأتي هذا التوسع ليعزز دور الشركة كواحدة من أبرز الشركات العالمية العاملة في مصر، كما يدعم قدراتها التنافسية في مجال الصناعات الغذائية خاصة منتجات الشوكولاتة.

تصريحات المسؤولين

أشارت الجهات الحكومية المختصة بالصناعة والاستثمار إلى أن توسع شركة مارس إيجيبت يعكس ثقة الشركات الأمريكية والدولية في مناخ الاستثمار المصري. كما أكدت أن هذه الاستثمارات تُعد إضافة قوية لقطاع الغذاء والصناعات التحويلية، وتتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

التوجهات المستقبلية للشركة

تسعى مارس إيجيبت إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًا بحلول عام 2025، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصدير لتصل إلى 93% من إجمالي الإنتاج، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير منتجات الشركة لأسواق متعددة حول العالم. وتمثل هذه الخطط خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية الدولة للنمو الصناعي.