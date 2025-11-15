وزير الرى يتابع موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة المعالجة في الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ ٨٥%

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً -

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المشروع الذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٦٦ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٨٥% .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل معها مثل التوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والذى يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة الإعتماد على البصمة المائية للمحاصيل المختلفة لتحديد المحاصيل التى يتم زراعتها بإستخدام المياه المعالجة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادى وضمان استدامة هذه المشروعات، مع الإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة .

وأضاف سيادته أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .