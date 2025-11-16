نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: إفريقيا الأكثر تأثرًا بالظروف الدولية.. وإطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان رئاسي، إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والمقرر انعقاده في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت عنوان: "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية".

وأشار الرئيس إلى أن القاهرة ستستضيف الفعاليات الرئيسية لهذا الحدث الإقليمي المهم.

إفريقيا في مواجهة تحديات أمنية وتنموية معقدة

وأكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تواجه تحديات متشابكة تشمل النزاعات الداخلية، وانتشار الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب الأزمات الإنسانية والفقر وتراجع التعليم.

وأضاف أن التحديات البازغة مثل تغير المناخ والتطور التكنولوجي تزيد من تعقيد المشهد، في وقت تظل فيه إفريقيا الأكثر تأثرًا بالظروف الدولية المحيطة وحالة الاستقطاب العالمي، ما يرسخ الأوضاع الهشة ويؤثر سلبًا على جهود التنمية والاستقرار.

أجندة إفريقيا 2063.. رؤية تنموية تواجه ضغوط الحاضر

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه التحديات تنعكس على قدرة القارة في تنفيذ استراتيجيات وسياسات الاتحاد الأفريقي التي تستهدف تحقيق النمو والازدهار لشعوبها ضمن أجندة التنمية الأفريقية 2063، مؤكدًا ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتجاوز العقبات ودعم مسار الاستقرار والتنمية.