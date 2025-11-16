نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: تعزيز التضامن وتبني مقاربات شاملة للتعامل مع تحديات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، عن إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، المقرر انعقادها في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت شعار "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية".

وأشارت الرئاسة إلى أن القاهرة تحتضن الفعاليات الرئيسية لهذا الحدث الإقليمي الهام.

إفريقيا تواجه تحديات أمنية وتنموية متشابكة

أكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تواجه تحديات متعددة ومعقدة تشمل النزاعات الداخلية، الإرهاب، الجرائم العابرة للحدود، الأزمات الإنسانية، الفقر، وتراجع مستويات التعليم، إلى جانب تحديات ناشئة مثل تغير المناخ والتطور التكنولوجي.

وأضاف أن إفريقيا تقف في مقدمة المتأثرين بالظروف الدولية المحيطة، ما يزيد من هشاشة أوضاعها ويؤثر على جهود تنفيذ استراتيجيات وسياسات الاتحاد الأفريقي ضمن أجندة إفريقيا 2063 لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب القارة.

ضرورة التضامن وتبني مقاربات شاملة

وأشار الرئيس إلى أن إفريقيا تزخر بموارد هائلة وثروة بشرية كبيرة، وأن تعزيز التضامن بين الدول الأفريقية وتبني مقاربات شاملة تراعي الأسباب الجذرية للتحديات أصبح أمرًا حتميًا.

وشدد على أهمية العمل على:

إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات

تأهيل المؤسسات ودعم الملكية الوطنية للحلول

بناء قدرات المواطنين والكوادر

التوعية بمخاطر الصراعات

دفع جهود التنمية الشاملة

إشراك الشباب والمرأة في كافة الجهود

تحقيق العدالة لضحايا الصراعات

منتدى أسوان نموذجًا للرؤية المصرية

وأكد الرئيس أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر 2025 يمثل تجسيدًا للرؤية المصرية التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ودعم مسار الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.