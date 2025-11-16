نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرته المقدونية وسفيرتها بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتورة فيسنا يانفيسكا وزيرة التعليم والعلوم بمقدونيا الشمالية؛ لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، بحضور السفيرة إلما ألتوروك، سفيرة مقدونيا الشمالية لدى القاهرة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع الذي عُقد بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، على حرص مصر الراسخ على تعزيز الشراكة مع مقدونيا الشمالية، مشددًا على دور التعليم العالي والبحث العلمي كحجر أساس لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة، من خلال إنشاء جامعات جديدة وأفرع لجامعات دولية مرموقة، وتنويع المسارات التعليمية بين حكومية وخاصة وتكنولوجية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما أكد عاشور على حرص مصر على دعم التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجانب المقدوني، وفتح آفاق أوسع للشراكة العلمية التي تخدم أولويات البلدين. وأضاف أن الدولة أطلقت مبادرة "تحالف وتنمية" لربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الابتكار.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فيسنا يانفيسكا عن إعجابها الشديد بالطفرة التي تشهدها مصر في مجال التعليم العالي، مؤكدة ترحيب بلادها بالتعاون مع الجامعات المصرية لبناء القدرات في شتى المجالات.

الجدير بالذكر أن الاجتماع ناقش آليات تشجيع الطلاب المقدونيين على الدراسة في مصر ضمن مبادرة "ادرس في مصر"، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات البحثية.

كما وجهت الوزيرة الدعوة لوزير التعليم العالي المصري لزيارة مقدونيا الشمالية، والتي رحّب بها الوزير لما ستمثله من دفع للتقارب بين البلدين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري:

الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز البحثية، والدكتور أيمن فريد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

· من الجانب المقدوني: السيد دافور بوليتوف مستشار السياسات التعليمية، والسيدة بيليانا ترايكوفسكا مديرة مكتب الوزير، والسيدة كيتي كوستوفسكا من مكتب الوزير.