نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بالتزام "ميرسك" ويطالب المستثمرين بتسريع وتيرة إنجاز المشروعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز قدراتها في مجالات النقل واللوجستيات وتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.

تطوير المنطقة الاقتصادية وتجاوز تحديات 2015

وخلال الفعاليات، أكد الرئيس السيسي أن مشروعات التطوير جاءت ثمرة جهد مشترك بين الدولة وشركائها، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي الفريد وامتلاكها ممرًا ملاحيًا عالميًا كقناة السويس.

وأوضح الرئيس أن الدولة واجهت تحديات كبيرة عام 2015 خلال تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية، إلا أن الإرادة والعمل الجاد مكّنا من تحقيق المستهدفات والمضي قدمًا نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.

رسالة شكر لشركة ميرسك

ووجّه الرئيس السيسي الشكر لشركة "ميرسك" العالمية على وفائها بالتزاماتها في مشروعات المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى زيادة استثمارات الشركة، إلى جانب تشجيع المستثمرين الآخرين على التوسع في استثماراتهم داخل البلاد.

دعوة لتسريع الإنجاز وتقديم التسهيلات

وقال الرئيس السيسي إن الدولة ستوفر جميع التسهيلات المطلوبة للمستثمرين، مشددًا على أهمية تسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتحقيق إنجازات ملموسة في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة.

وأشار الرئيس إلى أن ما تشهده مصر اليوم من تطور في هذه القطاعات يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو تعزيز قدراتها اللوجستية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.