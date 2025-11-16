نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: هناك توجيهات على السوشيال ميديا بالهجوم على حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن خسارة منتخب مصر أمام أوزبكستان وديا امر طبيعي ووارد في كرة القدم.

وقال نادر السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "لا يجب أن ننتقد حسام حسن بسبب خسارة في ماتش تدريبي مثل أوزبكستان".

واضاف: "هناك توجيهات علي السوشيال ميديا بالهجوم علي حسام حسن حال تعادل أو خسارة أي مباراة".

وتابع: "منتخبات الناشئين مش موجودة عشان تحقق بطولات، ولكنها مرحله تجهيزيه للاستفادة منهم من أجل المنتخب الأول".

