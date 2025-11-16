نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر حكام النُخبة برعاية "FIFA" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق اليوم (الأحد) المعسكر الأول، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم لحكام النُخبة في مصر، ويستمر حتى التاسع عشر من نوفمبر الحالي، بمشاركة 15 حكمًا للساحة و15 مساعدًا من الدوري الممتاز ودوري المحترفين ودوري القسم الثاني (ب).

افتتح المعسكر الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، بحضور وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام وجهاد جريشة وسيد مراد عضوي اللجنة وعزب حجاج، مدير اللجنة، ويحاضر في المعسكر من الاتحاد الدولي، تامر دري للجانب الفني والجزائري عبد الحق الشريفى للجانب البدنى.

وأثنى الدكتور مصطفى عزام على مستوى الحكام المصريين، وطالبهم بمزيد من التميز، مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد لا يبخل على الحكام بأى معسكرات لرفع مستوى الحكام، مشيرًا إلى أنهم مستقبل التحكيم في مصر.

ويتضمن برنامج المعسكر، محاضرات نظرية خاصة بركلات الجزاء ولمسات اليد والاحتكاكات والمنافسة البدنية، وشرح كل ما يتعلق بالتعديلات الجديدة في قانون اللعبة، على أن يختتم اليوم الأول باختبار في اللياقة البدنية للحكام المشاركين.

ويشمل البرنامج أيضًا محاضرات فيديو تيست وأوفسيد تيست، ومراجعة الحالات التحكيمية التي شهدت جدلًا في مباريات الدوري الأخيرة، إلى جانب لمسات اليد ومعايير احتسابها خاصة على المدافعين داخل منطقة الجزاء، ومتى يسمح الحكم باستمرار اللعب.

وسيشهد المعسكر شرحًا تفصيليًا على الجانبين العملي والنظري لحالات التداخل في التسلل، ودور الـVAR فيها، وتم تخصيص الفترة الصباحية للمحاضرات النظرية، بينما الفترة المسائية للتطبيقات العملية بالملعب إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية.

