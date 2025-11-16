نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. إنجلترا تبحث عن رقم تاريخي أمام ألبانيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنجلترا تبحث عن رقم تاريخي أمام ألبانيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره الألباني، مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقام المباراة على ملعب "طيران ألبانيا" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء وهو متصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، سجل خلالها 20 هدفًا دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده رسميًا في المونديال المقبل.

أما منتخب ألبانيا فيحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة، لكنه خارج سباق الصدارة.

المباراة تحمل أهمية تاريخية لإنجلترا، إذ يسعى الفريق لإنهاء التصفيات دون استقبال أي أهداف، ليكرر إنجازًا لم يتحقق منذ تصفيات كأس العالم 1990، ويصبح أول منتخب أوروبي يخوض أكثر من 7 مباريات متتالية في التصفيات بشباك نظيفة.

توماس توخيل نجح في خلق توليفة تجمع بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي، فالفريق سجل 20 هدفًا في 7 مباريات، ولم يهتز مرماه، في أداء يعكس مدى جاهزية المنتخب للمنافسة العالمية.

ورغم أن المباراة تحصيل حاصل بعد حسم الصدارة، إلا أن المنتخب الإنجليزي يدخلها من أجل كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، وتحقيق رقم قياسي أوروبي جديد قبل التوجه للاستعدادات النهائية لكأس العالم.

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

