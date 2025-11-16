نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد منتخب إنجلترا لخوض مباراة قوية أمام منتخب ألبانيا على ملعب طيران ألبانيا، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ورغم أن منتخب إنجلترا حسم التأهل مبكرًا، إلا أن اللقاء يحمل أهمية تاريخية للأسود الثلاثة.

ويعد منتخب إنجلترا أول فريق أوروبي يضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة 11 بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، مسجلًا 20 هدفًا دون استقبال أي هدف، وهو رقم قياسي مذهل يبحث ساوثجيت عن تعزيزه الليلة.

أما منتخب ألبانيا، فيحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بعد تحقيق 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة. ورغم أن المباراة تُصنف تحصيل حاصل، إلا أن المنتخب الألباني يخوضها برغبة في إنهاء التصفيات بنتيجة إيجابية أمام المتصدر.

وتسعى إنجلترا لتحقيق فوز جديد دون استقبال أهداف، ما يجعلها أول منتخب أوروبي في التاريخ يخوض أكثر من 7 مباريات في تصفيات كأس العالم دون اهتزاز شباكه.

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا



تقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة:



الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألبانيا



تنقل قناة beIN SPORTS 2 HD المباراة حصريًا، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا أمام ألبانيا



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: ريس جيمس – جون ستونز – إزري كونسا – نيكو أوريلي

الوسط: إليوت أندرسن – ديكلان رايس – بوكايو ساكا – مورجان روجرز – ماركوس راشفورد

الهجوم: هاري كين

التشكيل المتوقع لمنتخب ألبانيا



حراسة المرمى: ستراكوشا

الدفاع: هساي – ديميسيتي – إيتي – ميتاج

الوسط: شيهو – أسلاني – لاسي

الهجوم: بروجا – هوكسا – ماناي

ومن الجدير بالذكر أنه تم استبعاد مارك غيهي، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من مواجهة المنتخب الألباني، الأحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن مدافع كريستال بالاس غاب عن المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على نظيره الصربي الخميس، بسبب إصابة في القدم، ولن يتعافى قبل المواجهة التي تُقام في تيرانا بالمجموعة الحادية عشرة.

وعاد اللاعب إلى النادي كي يستكمل العلاج، في محاولة لجعله جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل.

ولم يستدع توماس توخيل، المدير الفني، بديلًا له، ولذلك سوف يتجه المنتخب الإنجليزي إلى ألبانيا بقائمة مكونة من 24 لاعبًا.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «ترك مارك غيهي، لاعب كريستال بالاس، معسكر المنتخب، ولن يسافر مع الفريق لخوض مباراة ألبانيا، الأحد، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026».

وأضاف البيان: «انضم المدافع مع المنتخب في التدريبات بملعب توتنهام مطلع هذا الأسبوع، ولكنه عاد إلى ناديه لمواصلة إعادة التأهيل».

ويعني غياب غيهي أن إرزي كونسا، مدافع أستون فيلا، وجون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، يمكن أن يستمرا في بناء شراكتيهما، فيما يمكن أن يشارك دان بورن أو تريفوه تشالوباه، أو غاريل كوانساه إذا أراد توخيل أن يُجري تعديلات في المواجهة الأخيرة للفريق في التصفيات التي تعدّ بمثابة تحصيل حاصل.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لإنهاء فترة التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات دون أن يستقبل أي هدف.