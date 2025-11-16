نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: من بين جميع حلفاء أمريكا لا يوجد أقوى من محمد بن سلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 2030، التي تنطوي على تحولات كبيرة ستفتح المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية. وقال مقصد إن الحاجة إلى اتفاق الدفاع المشترك تعاظمت إثر حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وفي أعقاب الغارة التي شنتها إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال للصحفيين الأربعاء في كندا أثناء حضوره اجتماعات الدول السبع الصناعية الكبرى: إن المناقشات بين الأمريكيين والسعوديين لا تزال متواصلة.

وزاد: «سيكون لدينا بعض الاتفاقات الجيدة التي سنوقعها معهم (السعوديين). فقد تم إحراز قدر كبير من التقدم منذ زيارة ترمب للمملكة في منتصف مايو الماضي».

وأشارت (بلومبيرغ) إلى أن السعودية ترغب في شراء مقاتلات «إف-35»؛ التي تعمل بتكنولوجيا الاستخفاء (ستيلث).

وذكرت أن ثمة إشارات إلى أن الرئيس ترمب راغب في السماح للرياض بشراء هذه النفاثات الحديثة، ومن القضايا الأخرى أن السعودية عاقدة العزم على استيراد شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركات أمريكية. وأشارت (بلومبيرغ) إلى أن البلدين يبحثان التوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن عدم تسرب تلك الشرائح لأي جهة ثالثة.

وتوقعت أن يبحث ترمب وولي العهد، تنفيذ خطة ترمب لإحلال السلام في قطاع غزة. ويشار إلى أن العلاقة المتجذرة بين ترمب والأمير محمد بن سلمان، تتجسد في تصريح الرئيس الأمريكي أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض في مايو الماضي، بأنه من بين جميع حلفاء الولايات المتحدة في أرجاء العالم لا يوجد من هو أقوى من ولي العهد السعودي. وذكرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية أمس (السبت) أن الولايات المتحدة تعتبر السعودية شريكًا يمكن الاعتماد عليه في منطقة تتسم بالضبابية.

وقال السفير الأمريكي السابق لدى السعودية مايكل راتني: إن السعودية تبحث عن اتفاق دفاع مشترك أقرب إلى الديمومة، بحيث يظل صامدًا بعد انتهاء ولاية الرئيس ترمب. وأضاف السفير السابق راتني: إن السعودية تريد ضمانات أكيدة بأن الولايات المتحدة ستكون شريكًا مخلصًا للمملكة في مسعاها الرامي إلى الاستثمار في برنامجها الخاص بالذكاء الاصطناعي.