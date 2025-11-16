نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كامل الوزير: مصر تتصدر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، وسط متابعة دقيقة لمسار تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.

كلمة كامل الوزير حول استراتيجية النقل واللوجستيات

ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة استعرض خلالها استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية شملت تطوير 14 ميناء قائمًا، إلى جانب إنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على منافسة المراكز العالمية في مجالات النقل، اللوجستيات، وتجارة الترانزيت، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات.