نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 450 ألف.. إيرادات فيلم "قصر الباشا" لـ أحمد حاتم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، الفيلم جذب الأنظار منذ طرحه، وسجل إيرادات قوية في أيامه الأولى، حيث وصلت إلى 447.819 جنيهًا في يوم واحد.



قصة فيلم قصر الباشا



فيلم قصر الباشا من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويضم مجموعة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان.

قصة فيلم قصر الباشا



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المثيرة والتحقيقات المعقدة التي تكشف عن أسرار عديدة.