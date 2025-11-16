نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة ألبانيا في ختام التصفيات… وهاري كين على رأس الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة ألبانيا، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب "طيران ألبانيا"، ضمن ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

إنجلترا تواجه ألبانيا في تصفيات كأس العالم

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب "طيران ألبانيا" الذي يستضيف المواجهة الختامية في المجموعة.

يدخل المنتخب الإنجليزي المواجهة بسجل كامل من الانتصارات، بعدما جمع 21 نقطة من 7 مباريات دون استقبال أي هدف، ليصبح أول منتخب أوروبي يضمن التأهل إلى المونديال.

ويبحث الفريق بقيادة توخيل عن إنهاء المسار بشباك نظيفة للمباراة الثامنة تواليًا، في رقم تاريخي يضيف إلى سلسلة الأداء المميز خلال التصفيات.

أما منتخب ألبانيا، صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة، فيسعى لإنهاء مشواره بطريقة قوية رغم خروج المنافسة من يده منذ الجولة الماضية.

وجاء تشكيل إنجلترا لمواجهة ألبانيا، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: هندرسون.

▪︎ خط الدفاع: أوريلي - ستونز - كوانساه - بيرن.

▪︎ خط الوسط: رايس - وارتون - بيلينجهام.

▪︎ خط الهجوم: إيزي - هاري كين - جارود بوين.

