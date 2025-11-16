مجلس الأهلي يحضر عزاء محمد صبري فى مسجد الحامدية الشاذلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - حرص نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء محمد صبري نجم الزمالك الراحل، والمقام حاليا فى مسجد الحامدية الشاذلية، وفى مقدمة الحضور وفد النادي الأهلي الذي حرص على تقديم واجب العزاء في فقيد الزمالك والكرة المصرية.

وحرص كل من خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض ومحمد الدماطي وطارق قنديل أعضاء مجلس إدارة النادي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر، على حضور العزاء. كما تواجد في العزاء كل من أحمد عبد الحليم وأيمن يونس لحضور مراسم عزاء نجم الزمالك السابق.



نجوم الأهلي والزمالك السابقون أول الحضور فى عزاء محمد صبري



تلقّى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومعه نجوم القلعة البيضاء السابقون مدحت عبد الهادي ومعتمد جمال وأسامة نبيه، واجب العزاء فى الراحل محمد صبري، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية. وشهد العزاء حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الأهلي السابقين، الذين كانوا أول الحاضرين، وعلى رأسهم أحمد شوبير، أسامة عرابي وعبد المنعم شطة ومختار مختار، بالإضافة إلى عبد العزيز عبد الشافي زيزو، وفتحي مبروك، وضياء السيد، إلى جانب المعلق الرياضي بلال علام، الذين حرصوا جميعًا على تقديم واجب العزاء في نجم الزمالك الراحل.

كما حضر العزاء أيضًا ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق وأشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومحمد صلاح أبو جريشة، وأحمد مجهاد، وعدد من رموز الوسط الرياضي الذين قدموا التعازي في رحيل أحد أبرز أبناء نادي الزمالك. كما حضر أيمن سالم رئيس قناة الزمالك، ومحمد طارق عضو مجلس الإدارة، والمندوه الحسيني.