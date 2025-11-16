نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شبكة أطباء السودان" توثق 32 حالة اغتصاب لهاربات من الفاشر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت "شبكة أطباء السودان" إن فريقها وثق استنادا إلى معلومات طبية وميدانية وصفتها بالموثوقة، 32 حالة اغتصاب خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وصلن إلى بلدة طويلة.

وأوضحت الشبكة في بيان، يوم الأحد، أن بعض الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت فتيات أخريات للاغتصاب أثناء فرارهن باتجاه بلدة طويلة.

وقالت الشبكة إنها تدين ما وصفتها بعمليات الاغتصاب، التي قالت إن عناصر من قوات الدعم السريع ارتكبوها بحق نساء في مدينة الفاشر والفارات من الحرب.

وأضافت أن "هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق وصفها.

وأفادت بأن الانتهاكات تعكس "مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة" التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وحمّلت "شبكة أطباء السودان" قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وتأمين الحماية للناجيات والشهود، وتقديم العلاج والدعم النفسي والقانوني للضحايا دون أي قيود أو تهديد.

والجمعة، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصاعد أعمال العنف في الفاشر ومحيطها بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات.

كما نددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الثلاثاء، بما وصفته بـ "الجرائم الممنهجة" لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن الاغتصاب "يجري عمدا وبشكل منهجي".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء تصاعد المواجهات بعدة جبهات ضمن حرب دامية مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم