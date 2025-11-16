موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - تترقب الجماهير مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العين الدولية بالإمارات، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين على ملعب هزاع بن زايد، ويسعى الفراعنة لإنهاء مشاركتهم بشكل إيجابي بعد خسارة نصف النهائي أمام أوزبكستان.

ويحظى اللقاء باهتمام جماهيري كبير، ومن المقرر بثه عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى جانب قناة أبو ظبي الإماراتية، في تغطية تتيح للجماهير متابعة المواجهة الودية الدولية، وتأتي المشاركة في كأس العين الدولية عبر نظام نصف النهائي، حيث يلعب الفائز المباراة النهائية، بينما يتجه الخاسر إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي



يُقام لقاء مصر وكاب فيردي غدًا الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ختام مشاركتهما في البطولة. ويسعى منتخب مصر لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة لاستكمال برنامج الإعداد.



نتيجة منتخب مصر أمام أوزبكستان



دخل منتخب مصر لقاء أوزبكستان بحثًا عن بطاقة النهائي، إلا أن الفريق تلقى خسارة بثنائية دون رد، بعدما نجح أوستون أورونوف في تسجيل هدفين خلال الدقيقتين 4 و43، ليحسم التأهل لصالح أوزبكستان.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للمنتخب منذ تولي حسام حسن المسؤولية، بعد السقوط السابق أمام كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة يوم 26 مارس 2024، قبل أن يعود ليسقط مجددًا أمام المنتخب الذي يقوده فابيو كانافارو.



نتيجة كاب فيردي أمام إيران



لم يكن مشوار كاب فيردي أفضل حالًا، إذ واجه المنتخب الإيراني في نصف النهائي، وتعادل الفريقان دون أهداف خلال الوقت الأصلي قبل أن يحسم منتخب إيران الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وبذلك ينتقل كاب فيردي لمواجهة منتخب مصر في مباراة ترتيبية لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.