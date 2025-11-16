البرتغال تتأهل رسميًا إلى مونديال 2026 بفوز تاريخي على أرمينيا 9ــ1

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - حجز المنتخب البرتغالي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز عريض ومثير على ضيفه منتخب أرمينيا بنتيجة 9 -1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الدراجاو، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



البرتغال تتأهل رسميًا إلي المونديال



ودخل المنتخب البرتغالي المباراة بقوة مكتسحًا منافسه بخمسة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول.

وجاءت الأهداف عبر ريناتو فيجا في الدقيقة 7، ثم أضاف غونسالو راموس هدفًا ثانيًا في الدقيقة 28، قبل أن يوقع جواو نيفيز على ثنائية سريعة في الدقيقتين 30 و41. واختتم برونو فيرنانديز الخماسية بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، وسجل كونسيساو الهدف التاسع في الدقيقة 93 .

في المقابل، سجل إدوارد سبيرتسيان هدف أرمينيا الوحيد في الدقيقة 18.



أهداف البرتغال ضد أرمينيا



وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض سيطرتهم، حيث سجل جواو نيفيز هدفه الثالث والشخصي في الدقيقة 81، فيما أضاف برونو فيرنانديز هدفين آخرين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 51 و72، ليكتمل مهرجان الأهداف البرتغالي ويُحسم التأهل رسميًا.

ترتيب البرتغال في تصفيات أوروبا

وبهذا الانتصار، عزز منتخب البرتغال صدارته للمجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متقدمًا على المجر (9 نقاط) وأيرلندا (8 نقاط) وأرمينيا (3 نقاط).

وشهدت المواجهة غياب النجم كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف، بعد طرده المباشر في المباراة الماضية أمام أيرلندا، إلا أن زملاءه نجحوا في تعويض غيابه وتأكيد التفوق البرتغالي في الطريق نحو المونديال.

وبهذا الفوز الكبير، يطيح منتخب البرتغال بكل الحسابات، ويحسم بطاقة التأهل دون انتظار نتائج المنافسين، مواصلًا تقديم عروض قوية في التصفيات الأوروبية.