الوطنية للانتخابات تفصل فى 88 تظلما على نتيجة الحصر العددى.. وقبول تظلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 08:32 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تلقى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، 88 تظلما من المرشحين فى المرحلة الأولى من انتخابات انتخابات مجلس النواب 2025، يتظلمون فيها من نتائج الحصر العددي لما حصلوا عليه من أصوات فى اللجان الفرعية والعامة.



الفصل في التظلمات



وأوضح القاضى أحمد بندارى، أن الهيئة فصلت فى التظلمات حيث قررت رفض 65 تظلما وقبول وتأييد تظلمين فصلت فيها اللجنة العامة على إبطال صناديق الاقتراع بإحدى اللجان.

كما قررت الهيئة حفظ تظلم بعد تنازل مقدمه من المرشحين، وعدم قبول 20 تظلم لتقديمها فى غير مواعيدها، ليصبح الإجمالي 88 تظلما.