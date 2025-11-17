نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، للانطلاق رسميًا، في ظل استعدادات مكثفة من المرشحين والأحزاب.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة الصمت الدعائي تبدأ في 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.

موعد انتخابات النواب 2025 بالمرحلة الثانية

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يوم 4 من شهر ديسمبر 2025، على أن يتم فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون يومي 5 من شهر ديسمبر و14 من نفس الشهر، على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 14 من شهر ديسمبر.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم انعقاد انتخاب الإعادة في الخارج يومي 15 و16 من شهر ديسمبر وفي الداخل يومي 17 و18 من نفس الشهر، على أن يتم الفصل في التظلمات بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 25 من شهر ديسمبر.

محافظات المرحلة الثانية

وأوضحت الهيئة إلى أن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة بنظام الفردي وهي: «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء»، إضافة إلى القوائم.