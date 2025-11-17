الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 11:24 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان.

أعلن ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السودانى، أن القائد العام عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بالتقدم غربا نحو دارفور، مؤكدا أن الجيش "لا يسعى للحرب بل لحماية الوطن".

وتعهد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بالتحرك لتحرير الإقليم، بينما أعلن عبد العزيز عشر من حركة العدل والمساواة أن قواتهم ستقاتل إلى جانب الجيش.

من جهة أخرى، دعا الباشا طبيق، مستشار قائد الدعم السريع، إلى حل سياسي شامل، معتبرا أن تصريحات الجيش تعكس استمرار "نهج الحرب والمكاسب السياسية".

إنسانيا، حذرت الأمم المتحدة من كارثة متفاقمة، إذ كشف المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق عن فرار أكثر من 89 ألف شخص من الفاشر إلى مناطق مجاورة منذ أواخر أكتوبر، فيما ارتفع عدد النازحين من دارفور وكردفان إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية إلى نحو 57 ألفا.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلق بالغ من "فظائع مروعة" في الفاشر، محذرا من خطر تحول الوضع إلى إبادة جماعية، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وعنف عرقي.