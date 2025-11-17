عفت السادات: كلمة الرئيس حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات عكست رؤية واضحة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات عكست رؤية واضحة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ استقلال الهيئة باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الدستورية المسؤولة عن صون الإرادة الشعبية.

وقال السادات إن المرحلة المقبلة تتطلب دعمًا كاملًا للهيئة بما يمكّنها من أداء دورها وفق أعلى معايير الحوكمة والاستقلالية، لافتًا إلى أن البناء الديمقراطي لا يكتمل إلا بضمان بيئة انتخابية منضبطة تتيح للمواطن أن يمارس حقه في الاختيار الحر.

وأشار إلى أن حديث الرئيس حمل رسالة حاسمة مفادها أن الدولة ماضية في تطوير آليات إدارة الانتخابات، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، وتعزيز الشفافية، بما يرفع ثقة المواطنين ويعزّز مكانة مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وأكد السادات أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتفاعل الجاد مع ما طُرح في كلمة الرئيس، من خلال تكثيف التواصل مع المواطنين، وطرح برامج واقعية، وتقديم نماذج قادرة على تحمل المسؤولية تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن حزب السادات الديمقراطي يعمل وفق رؤية واضحة تقوم على دعم المشاركة السياسية الرشيدة، وتقديم كوادر قادرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات يعزز الثقة في استحقاقات 2025 وما بعدها.