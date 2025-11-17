حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا فى بورسعيد دعما لمرشحه بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - نظم حزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، لدعم مرشحه على المقاعد الفردية تامر الحمزاوي، ويأتي ذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور النائب محمد سلامة أمين محافظة بورسعيد، ولفيفاً من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة بورسعيد بحزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد جميع الحضور على أهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، من جموع المواطنين، والتعبير عن رأيهم بحرية في اختيار من يمثلهم في انتخاب المجلس التشريعي.