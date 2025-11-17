نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تُوجّه بتمديد تكليف مديري المدارس لحين صدور تعليمات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية لمديري المديريات التعليمية في جميع المحافظات، بضرورة استمرار تكليف مديري المدارس الحاليين في مواقعهم، وذلك لحين صدور الكتاب الدوري الخاص بالتجديد لهم للعام الدراسي الثالث أو وصول أي إجراءات تنظيمية جديدة في هذا الشأن.

وجاء القرار في إطار التوجيهات العامة للدولة لإعداد كوادر تربوية فعّالة ودعم القيادات التعليمية داخل المدارس، حيث شددت الوزارة على أهمية دور الكوادر المتميزة في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق استدامة جهود التنمية.

كما لفتت الوزارة إلى ملاحظتها استمرار بعض المديريات في الإبقاء على مديري المدارس المكلّفين داخل مدارسهم دون اتخاذ خطوات واضحة لإعداد صف ثانٍ من القيادات التربوية من المعلمين المتميزين، مؤكدة ضرورة الالتزام بما ورد في الكتب الدورية السابقة المنظمة لتكليف القيادات المدرسية.