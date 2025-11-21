نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكاراز يهنئ إسبانيا بالوصول إلى قبل نهائي كأس ديفز للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر كارلوس ألكاراز، نجم التنس الإسباني، رسالة تهنئة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الثنائي الإسباني مارسيل جرانولرز وبيدرو مارتينيز على الثنائي التشيكي ياكوب مينسك وتوماس ماتشاك.

ألكاراز يهنئ إسبانيا بالوصول إلى قبل نهائي كأس ديفز للتنس

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المصنف الأول عالميا حرص على تهنئة الفريق الإسباني الذي تأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس ديفيز، حيث نشر صورة إلى جانب التهنئة وهو يشاهد المواجهة.

وأظهرت الصورة متابعة ألكاراز للمباراة عبر شاشة التلفاز، وذلك بعد عودته من مدينة بولونيا الإيطالية لدى تأكد إنسحابه من البطولة بعد إصابته في أوتار الركبة، وهو ما كشف عنه الفريق الطبي حيث قال إنه تعرض للإصابة في مواجهة الإيطالي يانيك سينر في البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين.

كما أظهرت الصورة بعض الكؤوس التي حصل عليه النجم الإسباني والتي وضعها على أرفف منزله، ومن بينهم كأسين من بطولتا ويمبلدون وأمريكا المفتوحة للتنس.