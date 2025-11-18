وزير العمل يترأس اجتماع المجموعة العربية على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 04:35 مساءً - ترأس وزير العمل، محمد جبران – بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية – اجتماع المجموعة العربية التي تضم الدول العربية الأعضاء في مجلس إدارة المنظمة، وذلك بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، في إطار مشاركته في فعاليات الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمنعقدة بمدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.

استهل وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكاتف الدول العربية في مواجهة التحديات التي يشهدها عالم العمل في المجتمعات العربية، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف والرؤى على المستوى الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بولاية منظمة العمل الدولية وما يُطرح أمام مجلس الإدارة في دورته الحالية.

أكد الوزير أن التكامل العربي هو السبيل الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لدول المنطقة على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية تتعرض لشكاوى تتطلب من الجميع تقديم الدعم اللازم لها، عبر دراسة هذه الشكاوى بموضوعية وتفنيدها بما يضمن الحفاظ على مصالح العمال والدول العربية.

وشدد الوزير على ضرورة التأكيد بأن الدول العربية تمتلك تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على مستوى العالم، وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار في مختلف المناقشات الدولية المتعلقة بقضايا العمل.

وتناول الوزير خلال الاجتماع البند المطروح بشأن تنمية فلسطين، مؤكدًا دعم مصر والدول العربية لحقوق العمال والشعب الفلسطيني، وأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الملف داخل مجلس الإدارة.