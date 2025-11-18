بدء مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 04:35 مساءً - انطلق منذ قليل مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، وذلك بمقر ماسبيرو.

وشملت المرحلة الأولى التصويت في 14 محافظة هي: الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر.



استئناف الدعاية للمرحلة الثانية

ومن المقرر أن تُستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة عقب إعلان النتيجة الرسمية. وتُقبل الطعون على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من الإعلان، بحد أقصى 20 نوفمبر، فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون خلال 10 أيام بدءًا من 21 وحتى 30 نوفمبر.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالب بإعادة فحص بعض الأحداث الانتخابية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح أمس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تابع ما وقع من أحداث في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص تلك الأحداث واتخاذ القرار بشأنها، باعتبارها هيئة مستقلة وفقًا للقانون.

وطالب الرئيس الهيئة بالتدقيق الكامل في مراجعة الوقائع والطعون المقدمة، واتخاذ ما يرضي الله ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددًا على ضرورة ضمان حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشف فرز الأصوات باللجان الفرعية، لضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.

كما دعا الهيئة إلى عدم التردد في اتخاذ القرارات الصحيحة إذا تعذر التأكد من إرادة الناخبين، سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر وإعادة الانتخابات في موعد لاحق.



تشديد على ضبط الدعاية الانتخابية

وطالب الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات التي رُصدت في الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعالة ومنع تكرار تلك المخالفات خلال الجولات المتبقية.