الهيئة الوطنية تعلن إلغاء نتيجة الانتخابات في 19 دائرة بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 04:35 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي تضمنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بعد رصد مخالفات تستوجب الإلغاء.



مخالفات في 19 دائرة

وخلال مؤتمر إعلان النتيجة، أكد المستشار حازم بدوي أن الهيئة رصدت مخالفات مؤثرة في 19 دائرة انتخابية من أصل الدوائر التي جرت فيها الانتخابات، ما استدعى اتخاذ قرار الإلغاء وفقًا للقانون.



تفاصيل المرحلة الأولى



أُجريت الانتخابات في 14 محافظة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي داخل 70 دائرة انتخابية، عبر 5606 لجان فرعية، يحق فيها التصويت لنحو 35 مليون ناخب.

مواعيد الطعون وإعادة الدعاية

وبعد إعلان النتيجة، تستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، على أن تُقدَّم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، بينما تفصل المحكمة الإدارية العليا في تلك الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.



دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة فحص الأحداث الانتخابية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية أمس الاثنين، أكد فيه متابعته لما دار من أحداث في بعض الدوائر التي شهدت منافسة على مقاعد الفردي، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة الوحيدة بفحص تلك الوقائع.

وطالب الرئيس الهيئة بالتدقيق الكامل في مراجعة الأحداث والطعون، واتخاذ ما يحقق إرادة الناخبين بكل شفافية ونزاهة، serta التأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشوف فرز الأصوات باللجان الفرعية، لضمان تمثيل حقيقي للشعب داخل البرلمان.

كما شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة في حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئي في دوائر محددة، مع إعادة الانتخابات لاحقًا.



تشديد رقابي على الدعاية الانتخابية

وطالب السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الدعائية التي رُصدت، لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرارها في المراحل المتبقية.