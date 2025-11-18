نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن إلغاء نتائج 19 دائرة بمجلس النواب بعد رصد مخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بعد رصد مخالفات خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح القاضي بدوي، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية، أن الهيئة رصدت مخالفات استوجبت اتخاذ هذا القرار لضمان الشفافية ومراعاة إرادة الناخبين، مؤكدًا أن الانتخابات جرت في 14 محافظة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، وبعدد لجان فرعية يصل إلى 5606 لجنة، يحق فيها التصويت لنحو 35 مليون ناخب.

استئناف الدعاية والطعون الانتخابية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدعاية الانتخابية لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة ستستأنف فور إعلان النتائج، مشددًا على أن المواطنين يحق لهم تقديم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، على أن يكون أقصى موعد هو 20 نوفمبر 2025.

وأكد بدوي أن الإدارية العليا للفصل في الطعون ستتولى معالجة القضايا خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، بما يضمن سرعة الفصل في المخالفات والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن فحص الانتخابات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، في منشور رسمي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمراجعة دقيقة للأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة الوطنية هي الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة بالفصل في هذه الطعون وفقًا لقانون إنشائها.

وطالب الرئيس السيسي الهيئة بـ التدقيق الكامل أثناء فحص الطعون والمخالفات، واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة في بعض الدوائر أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، مع إعادة إجراء الانتخابات لاحقًا إذا استدعى الأمر.

تعزيز الشفافية ومراقبة الدعاية الانتخابية

كما شددت الهيئة الوطنية على الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الالتزام بالقوانين ومنع تكرار المخالفات في الجولات القادمة، مع التركيز على رفع مستوى الرقابة على الحملات الانتخابية لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وأكدت الهيئة أن هدفها الأسمى هو ضمان تمثيل حقيقي للمواطنين تحت قبة البرلمان، والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية في مصر، بما يعكس التزامها بالقانون وحقوق الناخبين.