نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي وبوتين يشهدان تركيب وعاء المفاعل النووى الأول بالضبعة في حدث تاريخي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حدث تاريخي بمحطة الضبعة النووية، يشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى، إلى جانب التوقيع على أمر شراء الوقود النووي، في خطوة تُعد نقلة نوعية ضمن مراحل تنفيذ المشروع القومي للطاقة النووية.

وأكّد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الفعالية تأتي متزامنة مع الاحتفال بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية في مصر، والذي يوافق 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاق الحكومي بين مصر وروسيا لإطلاق مشروع الضبعة النووي، بما يجعله يومًا رمزيًا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

تعاون مصري روسي يمتد عبر عقود

وأوضح المتحدث الرسمي أن مشاركة الرئيسين في هذا الحدث تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي أثمرت عبر عقود عن مشروعات عملاقة شكلت علامات فارقة في مسيرة التنمية المصرية، بدءًا من السد العالي في ستينيات القرن الماضي، وصولًا إلى محطة الضبعة النووية التي تُعد من أكبر وأهم مشروعات الكهرباء والطاقة في المنطقة.

كلمة مرتقبة للرئيس السيسي

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة، يتناول خلالها أهمية المشروع ودوره في دعم استراتيجية مصر للتحول للطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.