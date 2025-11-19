نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. ارتفاع الحرارة وتحذير من شبورة كثيفة صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول نهارًا إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلًا في أول الليل ويميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية كثيفة من دوت الخليج حتى الصباح

تحذر الأرصاد من شبورة مائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

وسط سيناء

شمال الصعيد

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يتطلب الحذر الشديد أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة

ترصد الأرصاد فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

وذلك على فترات متقطعة. كما تظهر سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة

العظمى: 28

الصغرى: 17

الإسكندرية

العظمى: 28

الصغرى: 17

مطروح

العظمى: 24

الصغرى: 16

سوهاج

العظمى: 29

الصغرى: 14

قنا

العظمى: 29

الصغرى: 14

أسوان

العظمى: 29

الصغرى: 16