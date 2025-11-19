نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سعده نقيب الإعلاميين ينعي المخرج خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإعلامي خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة، الذي وافته المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي خالد شبانة كان دمث الخلق، ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن خالد شبانة يُعد أحد أبناء الجيل الأول من مؤسسي قطاع القنوات المتخصصة في التليفزيون المصري؛ حيث عمل مخرجًا بقناة النيل للمنوعات، والتي قدّم فيها عددًا من برامج الهواء المهمة، منها التوك شو الرئيسي بالقناة "أسهر معنا"، والذي اشتركت في تقديمه نجمات القناة.

كما شغل مواقع قيادية في القطاع، ومنها رئيس قناة "نايل لايف" قبل تصعيده نائبًا لرئيس القطاع المتخصص، ثم رئيسًا لقطاع النيل للقنوات المتخصصة.

وتقدّم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء للنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، وللأسرة.

ودعا المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.